Учасники акції прийшли до будівлі, у якій живуть дипломати.

У Варшаві активісти увімкнули біля будинку, у якому живуть російські дипломати, сирену та звуки вибухів.

Акцію провели о 06:00 у річницю повномасштабного вторгнення. Активісти розгорнули плакат з написом "russiaisaterroriststate" біля будинку і стояли там протягом якогось часу. Відео опублікувала громадська діячка Наталія Панченко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні у Варшаві активісти розбудили російських дипломатів о 6:00 ранку сиреною та звуками вибухів. Оскільки вони будять українців уже дев’ятий рік", - написала вона.

Відео дня

Акції до річниці повномасштабної війни

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого огорожу, інформаційний стенд і поштову скриньку Генконсульства Росії в Бонні розмалювали "кривавими" літерами Z.

У Лондоні вчора активісти розмалювали дорогу біля посольства Росії у кольори прапора України.

23 лютого російські дипломати поскаржилися, що їм не дозволили поставити квіти до пам’ятника радянським військовим у Відні.

А під час засідання Парламентської Асамблеї ОБСЄ латвійський делегат послав росіян слідом за "російським кораблем". У відповідь представники Росії сказали вийти з зали "разом зі своїми українськими прапорами" тим, хто звинувачує Росію.

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