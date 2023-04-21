У Кельні з'явилися вісім мобільних комплексів паспортного сервісу.

Українці з сьогоднішнього дня зможуть отримати паспортні послуги ще в одному німецькому місті – Кельні.

Як повідомляють у ДП "Документ", відсьогодні у місті розпочали роботу вісім програмно-технічних мобільних комплексів - спеціально облаштованих мікроавтобусів білого кольору із символікою "Паспортний сервіс".

Вони розташовані за адресою: Breslauer Platz, Köln, 50668 та працюватимуть з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00.

Відео дня

Зазначається, що обслуговування відвідувачів наразі здійснюється виключно за попереднім записом до електронної черги. Надання послуг за живою чергою відсутнє.

Також у ДП "Документ" розповіли, що громадяни України через цей сервіс зможуть:

оформити ID-картку чи закордонний паспорт (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обміняти ID-картку чи закордонний паспорт (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обміняти паспорт зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

одночасно оформити закордонний паспорт та ID-картку;

обміняти посвідчення водія, тощо.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2022 року уряд дозволив українцям, які виїхали за кордон, отримувати внутрішній та закордонний паспорти одночасно.

У липні минулого року у Польщі почали виготовляти ID-картки і закордонні паспорти для українців. Згодом така можливість з’явилася в Туреччині, а потім у Словаччині та Чехії.

У березні сервіс із оформлення закордонних паспортів для українців запустили у німецькому Берліні.

Вас також можуть зацікавити новини: