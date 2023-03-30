Прийматимуть українців за "живою" чергою в Берліні.

З п’ятниці, 31 березня, буде запущено в тестовому режимі сервіс з оформлення паспортів для громадян України в столиці Німеччини. Раніше цього місяця в тестовому режимі запустили видачу паспортів у ще двох країнах ЄС.

Як зазначили в державному підприємстві "Документ", громадян прийматимуть за адресою: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, поверх 2.

"На період роботи у тестовому режимі обслуговування відвідувачів буде здійснюватись з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 за "живою" чергою. Про повноцінний запуск роботи центру буде повідомлено на всіх офіційних ресурсах ДП "Документ", – йдеться в повідомленні.

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Документи для громадян України, які перебувають за кордоном

Ще навесні 2022 року громадянам України, що залишили країну через повномасштабну війну, дозволили отримувати за кордоном внутрішній паспорт та закордонний паспорт громадян України.

В липні на території Польщі запустили пілотний проект з виготовлення ID-карток і закордонних паспортів для українців.

Згодом така можливість з’явилася в Туреччині, з минулого місяця – також в Словаччині та Чехії.

Станом на кінець березня послуга з оформлення паспортних документів та обміну водійського посвідчення доступна у польських містах Варшава, Краків, Гданськ та Вроцлав, чеській Празі, словацькій Братиславі, турецькому Стамбулі.

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