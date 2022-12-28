Україну чекає важка зима, тому США будуть підтримувати країну "стільки, скільки буде потрібно".
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. "Попереду українців чекає важка зима, і ми будемо невпинно працювати з країнами "Великої сімки" та іншими партнерами над ремонтом, заміною та захистом енергетичної інфраструктури", - написав він у "Твіттері".
Війна в Україні: допомога США
7 грудня Сенат Конгресу США погодив рекордний оборонний бюджет на 2023 рік. Загальна сума становить $ 847,3 млрд, з них $800 млн для України.
Крім того, 5 грудня посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що США надаватимуть Україні протиповітряний захист проти посилених варварських атак Російської Федерації. Вона додала, що Штати нададуть також допомогу в енергетичному секторі, щоб Україна змогла ремонтувати цивільну інфраструктуру.
Раніше стало відомо, що США і союзники працюють з країнами Близького Сходу з перекидання декількох зенітно-ракетних комплексів NASAMS в Україну.