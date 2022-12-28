Держсекретар Блінкен зазначив, що США допомагатимуть Україні скільки буде потрібно.

Україну чекає важка зима, тому США будуть підтримувати країну "стільки, скільки буде потрібно".

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. "Попереду українців чекає важка зима, і ми будемо невпинно працювати з країнами "Великої сімки" та іншими партнерами над ремонтом, заміною та захистом енергетичної інфраструктури", - написав він у "Твіттері".

Війна в Україні: допомога США

7 грудня Сенат Конгресу США погодив рекордний оборонний бюджет на 2023 рік. Загальна сума становить $ 847,3 млрд, з них $800 млн для України.

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Крім того, 5 грудня посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що США надаватимуть Україні протиповітряний захист проти посилених варварських атак Російської Федерації. Вона додала, що Штати нададуть також допомогу в енергетичному секторі, щоб Україна змогла ремонтувати цивільну інфраструктуру.

Раніше стало відомо, що США і союзники працюють з країнами Близького Сходу з перекидання декількох зенітно-ракетних комплексів NASAMS в Україну.

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