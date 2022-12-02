Перекидання систем з Близького Сходу в Україну займе менше часу, ніж їх виробництво в США.

Сполучені Штати Америки і союзники працюють з країнами Близького Сходу щодо перекидання декількох зенітно-ракетних комплексів NASAMS в Україну.

Як розповів в інтерв'ю Politico генеральний директор компанії-виробника систем NASAMS – Raytheon Technologies – Грег Хейс, поставити комплекси мають намір протягом наступних 3-6 місяців. При цьому протягом 24 місяців Штати повинні будуть заповнити запаси на Близькому Сході новими установками.

"На Близькому Сході розгорнуті NASAMS, і деякі з наших союзників по НАТО і ми насправді працюємо з парою країн Близького Сходу, які в даний час використовують NASAMS, і намагаємося направити їх в Україну", – пояснив Хейс.

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За його словами, перекидання систем з Близького Сходу в Україну займе менше часу, ніж їх виробництво в США. Він додав, що на створення NASAMS йде близько 2 років. Це обумовлено необхідністю придбання електронних компонентів і ракетних двигунів.

При цьому домовленість про передачу цих систем Україні повинна буде схвалити адміністрація президента США Джо Байдена.

Хейс не назвав країни, з якими ведеться розмова про передачу ППО NASAMS Україні. Однак за даними Агентства зі співробітництва в галузі безпеки і оборони, покупцями цих систем в регіоні є Оман і Катар.

Системи NASAMS в Україні

Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що зенітні ракетні комплекси NASAMS, які посилили систему української протиповітряної оборони, збивають 100% крилатих ракет. Він додав, що у Повітряних сил вже є два таких комплекси.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що для того, щоб закрити небо Києва чи Харкова, необхідно два зенітних ракетних комплекси NASAMS або IRIS-T.

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