Президент України подякував усім державам, які допомагають українцям долати тиранію РФ на полі бою.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що від російських окупантів вдалося звільнити вже понад 1 тис. 800 населених пунктів України.

Про це він сказав у своєму щорічному посланні до Верховної Ради України про внутрішнє та зовнішнє становище нашої держави та подякував усім країнам, які допомагають українцям долати російську тиранію саме на полі бою.

"Більше тисячі восьмисот міст і сіл України нам вже вдалося звільнити від окупанта...", - наголосив Зеленський.

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Він зауважив, що ще рік тому здавалося неможливим, що Україна матиме системи протиповітряної оборони "Петріот".

"Але тепер маємо і таку домовленість. Дякую нашим стратегічним партнерам. Це особливий знак довіри до України, це справжнє союзництво зі Сполученими Штатами Америки. Ми досягли цього", - сказав глава держави.

Нагадаємо, 28 грудня Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді та підбив підсумки 2022 року. Зокрема, український лідер сказав, що Захід перестав боятися РФ, і наша держава стала одним із лідерів вільного світу.

Ситуація на фронті - що треба знати

Українські воїни наприкінці літа пішли у контрнаступ. У середині листопада аналітики повідомили, що захисники нашої держави з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого, деокупували вже понад половину захопленої території - майже 78 тисяч кв. км.

Загальні втрати РФ в Україні на 28 грудня становлять близько 103 тисяч 770 загарбників.

Військовий льотчик-інструктор, полковник запасу Збройних сил України Роман Світан спрогнозував новий контрнаступ наших воїнів. На його думку, захисники нашої держави можуть рушити на узбережжя Азовського моря.

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