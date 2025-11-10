Українські біженці в США стали жертвою 'Великого прекрасного закону' Трампа

Адміністрація Трампа вирішила призупинити чи скоротити виплату допомоги у розмірі 210 доларів на одну особу на продовольство за програмою SNAP.

Близько 300 тисяч українських біженців, які мають статус тимчасового захисту в США, у зв’язку з політикою адміністрації президента США Дональда Трампа щодо скорочення соціальних програм в межах так званого "Великого прекрасного закону" опинилися у серйозній кризовій ситуації з продовольством через втрату допомоги за програмою SNAP.

Про це повідомив Юрій Боєчко генеральний директор неприбуткової організації Hope For Ukraine, під час спілкування з подкастером Адамомо Класфельдом в YouTube.

Боєчко розповів про загрозу призупинення виплат українським біженцям в США в межах програми додаткової продовольчої допомоги SNAP.

Відео дня

"Це була хвиля шоку, яка прокотилася по всьому нашому офісу та всій спільноті українських біженців, які тут перебувають. Тому що, фактично, наприкінці жовтня вони почали отримувати ці листи, в яких їх повідомляли про те, що через їхній імміграційний статус їхні виплати в межах SNAP будуть припинені або значно зменшені", - наголосив Боєчко.

Він додав, що більшість українських біженців не зовсім розуміли, про що йдеться. У листопаді почали проводитися зустрічі з лідерами спільнот українських біженців по всій території США, оскільки у Сполучених Штатах перебуває близько 300 тисяч українських біженців, які приїхали до Америки, рятуючись від повномасштабної війни. Більшість з них приїхали на основі статусу тимчасового захисту. Цей статус дозволяє легально перебувати в США два роки. Нині усі вони легально знаходяться в США.

"Ми почали звертати на це увагу та спілкуватися з родинами. Тож, по суті, на основі цих нових змін, які є результатом "Великого прекрасного закону (Big Beautiful Bill)" (скорочення податків і видатків на вимогу президента США Дональда Трампа, у тому числі скорочення програм соціального захисту - УНІАН), я називаю його найжорстокішим скороченням "Великого прекрасного закону", фактично спрямованим на найвразливіше населення Сполучених Штатів. У цьому вbпадку ми говоримо про українських біженців, біженців війни, але це зачіпає не лише українських біженців війни. Це зачіпає усіх, хто має статус тимчасового захисту", - відзначив Боєчко.

Він зауважує, що з 1 листопада тисячі різних людей, не лише українців, втратили доступ до гуманітарної допомоги за програмою SNAP. Середня допомога за програмою SNAP для одної особи становить 210 доларів.

Боєчко стверджує, що це скорочення допомоги не матиме великого впливу на бюджет. Але ця допомога була надзвичайно важливою для сімей з чотирма або шістьма дітьми. Одна така родина втрачає близько тисячі доларів. За ці кошти вони могли купувати їжу.

"І зараз ми бачимо перед нашими очима, що в Сполучених Штатах буде створено серйозну продовольчу кризу. І це не через надзвичайні природні лиха, не через нестачу продовольства, а виключно через політику, втілену к частина "Великого прекрасного закону", - наголосив Боєчко.

Він додав, що зараз намагається привернути суспільну увагу до цієї ситуації, бо наслідки таких змін жахливі.

За його словах, в умовах, коли не відомо, чи буде продовжено статус тимчасового захисту, і з втратою пільг за програмою SNAP, українські біженці постають перед вибором – платити за оренду житла, але не харчуватися, або харчуватися і бути виселеними.

На його переконання, йдеться про дуже велику кризу. Допомога за програмою SNAP виплачувалася в США впродовж десятиліть. Раніше усі, хто прибували в США, мали право подавати заявку на отримання допомоги за цією програмою.

Українські біженці у США

Як повідомляв УНІАН, у вересні стало відомо що тисячі українців, які прибули до США за гуманітарною програмою "Єдність за Україну" (U4U), стикаються з ризиком залишитися без легального статусу та дозволу на роботу, оскільки спливає дворічний термін захисту за цією програмою.

Водночас, у липні президент США Дональд Трамп заявив, що громадяни України, які виїхали, рятуючись від війни та знайшли прихисток у США, матимуть змогу залишатися в країні до завершення конфлікту.

Вас також можуть зацікавити новини: