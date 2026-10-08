Трамп так і не привітав Путіна з днем народження: що про це кажуть у Кремлі

У Кремлі сподіваються, що розмова між президентами ще може відбутися.

Президент США Дональд Трамп не привітав російського диктатора Володимира Путіна з 74-річчям, яке той відзначав 7 жовтня. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков. Його цитують російські ЗМІ.

"Привітальної телеграми від Трампа з нагоди дня народження Путіна не було", - сказав прессекретар і додав, що поки невідомо, коли відбудуться переговори президентів.

При цьому прессекретар кремлівського правителя зазначив, що затримок в узгодженні розмови Путіна і Трампа немає, і вона все ще може відбутися.

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День народження Путіна

Раніше УНІАН писав, хто привітав Путіна з іноземних лідерів. Хоч російські ЗМІ писали, що диктатору нібито надіслали привітання численні іноземні політики, водночас конкретно вони назвали лише трьох: лідера Китаю Сі Цзіньпіна, самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та лідера КНДР Кім Чен Ина.

Білоруський диктатор похвалив Путіна за "відповідальне і самовіддане служіння Вітчизні", "патріотизм, стратегічне бачення та рішучість", побажав йому здоров'я, щастя та успіхів. Кім Чен Ин теж не поскупився на лестощі, назвавши кремлівського правителя "найдорожчим другом і товаришем". Водночас про що йшлося у привітанні китайського лідера - ЗМІ не повідомили.

Трамп же напередодні 7 жовтня анонсував розмову з Путіним, нібито щоб обговорити можливий випадок чуми в одному з дослідницьких інститутів Сибіру. Спілкуючись із журналістами в Білому домі, він сказав, що говоритиме з російським диктатором про цей випадок "дуже скоро". Однак розмови у цей день так і не відбулося.

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