Він заявив, що влада має намір повернути повний контроль над тим, хто в'їжджає в стан і ЄС.

Польща має намір тимчасово зупинити дію права на надання притулку.

Такий анонс зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він зазначив, що це стане частиною його нової міграційної стратегії, передає BILD. "Я вимагатиму, щоб це рішення було визнано в Європі", - наголосив він.

На партійній конференції Громадянської коаліції Туск заявив, що влада має повернути повний контроль над тим, хто в'їжджає до Польщі та Євросоюзу. "Ми скоротимо нелегальну міграцію до Польщі до мінімуму", - оголосив Туск.

Відео дня

Новий суворий план буде представлено кабінету міністрів на початку наступного тижня.

Крім того, польський прем'єр розкритикував Брюссель, погрожуючи не дотримуватися міграційної угоди ЄС, якщо вона поставить під загрозу безпеку Польщі.

Українські біженці в Європі

З березня 2025 року українським біженцям, які прибуватимуть до Ірландії, не надаватимуть житло.

А уряд Норвегії оголосив, що більше не буде автоматично надавати притулок усім українцям. Тепер заявки біженців із західних областей України розглядатимуть в індивідуальному порядку.

А в Польщі дані соцопитування засвідчили, що підтримка українських біженців знижується, і все більше поляків хочуть, щоб чоловіків призовного віку відправляли назад в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: