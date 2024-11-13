Найчастіше українці вирушають до Німеччини та Польщі.

У Євросоюзі продовжує збільшуватися кількість українців, які виїхали зі своєї країни через війну та отримали статус тимчасового захисту. У вересні цей показник збільшився на 33 000 осіб, повідомляє Євростат.

Загалом у ЄС зареєстровано 4,19 млн українців зі статусом тимчасового захисту, за даними статистичної служби.

Найбільший приріст спостерігається в Німеччині. У цю країну у вересні прибули 7005 українців.

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До Польщі у вересні виїхали з України 4645 осіб, а до Іспанії - 3170 осіб, зазначили в Євростаті.

Крім того, у вересні у Франції кількість одержувачів статусу тимчасового захисту з України скоротилася на 570 осіб, а в Італії - на 10 осіб.

У Євростаті поділилися, що серед країн ЄС, які прийняли найбільше бенефіціарів тимчасового захисту з України, лідерами залишаються Німеччина (1,12 млн осіб), Польща (979 835 осіб) і Чехія (378 480 осіб).

Найвище співвідношення одержувачів тимчасового захисту на тисячу осіб населення у вересні зареєстровано в Чехії (34,7), Литві (28,1) і Польщі (26,8). Середній показник у країнах ЄС становив 9,3 на тисячу осіб.

У Євростаті підкреслили, що українці становлять понад 98,3% одержувачів статусу тимчасового захисту в ЄС. Серед них дорослі жінки (45%), діти (32,3%) і дорослі чоловіки (22,7%).

Статус тимчасового захисту в ЄС - останні новини

Раніше в Німеччині закликали позбавити українських чоловіків тимчасового захисту. Голова Спілки молоді при ХДС/ХСС Йоганнес Вінкель вважає, що вони повинні захищати країну.

Крім того, УНІАН писав, що українцям продовжили тимчасовий захист у ЄС. Відомо, що він діятиме до 4 березня 2026 року.

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