Такий заклик зробив голова Союзу молоді при блоці правоцентристських політичних партій.

Глава Союзу молоді при ХДС/ХСС (блок правоцентристських політичних партій) Йоганнес Вінкель закликав позбавити українських чоловіків призовного віку статусу захисту, а отже, і державної підтримки в Німеччині, пише Zeit.

В інтерв'ю німецькому виданню він заявив, що підтримувати українських жінок та їхніх дітей за допомогою соціальних виплат – це нормально. Однак українські чоловіки призовного віку "взагалі не повинні мати права на захист у Німеччині, а мають захищати свою країну". Надавати Україні зброю і водночас позбавляти її власних захисників – це "відвертий цинізм", підкреслив Вінкель.

Його заява прозвучала слідом за закликом лідера регіональної групи Християнський соціальний союз (політична партія в Німеччині) Олександра Добриндта, щоб українці, які не мають роботи, повернулися "в безпечні райони Західної України".

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Українські біженці

Низка провідних німецьких політиків наполягають на тому, що українським біженцям у Німеччині слід обмежити соціальні виплати. За їхніми словами, про поточну ситуацію стає все "важче донести" до виборців. За даними міністерства фінансів, цього року німецька держава витратить від 5,5 до 6 мільйонів євро на фінансування українців.

Водночас більшість українських біженців у Німеччині досі не знайшли роботу. У ФРН зареєстровано 1,1 млн біженців з України, з них 716 000 працездатного віку від 15 до 65 років. При цьому з них лише 113 000 мають офіційну роботу із соцпакетом і ще 36 000 частково зайняті.

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