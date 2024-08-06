Також понад сотня людей втратила "захист" через шахрайство та порушення.

З початку повномасштабної війни, яку РФ розв’язала проти України, уряд Швейцарії відмовив у статусі захисту S майже 2,5 тис. осіб. Про це повідомляє SWIswissinfo.ch.

Йдеться, що причини цих відмов полягають у наявності альтернативної форми захисту в іншій країні або в тому, що відповідні особи не мали права на цей статус.

Швейцарському інформаційному агентству Keystone-ATS у Державному секретаріаті з питань міграції (SEM) розповіли, що пояснення, необхідні для вивчення файлів, "стали складнішими, і тим часом все більше заявок на захист відхиляються".

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За даними газети, SEM скасував статус S у 104 випадках. Справи стосувалися шахрайського отримання тимчасового захисту, правопорушень, виїзду в Україну чи проживання в третій країні.

Згідно з даними, опублікованими 31 липня SEM у соціальній мережі X, наразі понад 66 000 людей мають статус S. Тимчасовий захист закінчився у 26 тис. випадків.

Уряд активував статус S для вихідців з України 12 березня 2022 року після початку війни з Росією. Завдяки цьому статусу зацікавлені особи швидко отримують право на проживання у Швейцарії й можуть, зокрема, почати роботу. Їм не потрібно проходити звичайну процедуру надання притулку.

Звертається увага на те, що нині на цей статус мають право лише українці. Уряд Швейцарії продовжив цей статус до березня 2025 року.

Як повідомляв УНІАН, польські громадяни почали менш прихильно ставитися до українських біженців в усіх сферах, крім прийому українських дітей до польських шкіл.

За даними дослідження Варшавського університету та Економіко-гуманітарної академії, наразі лише 31% респондентів вважає, що Польща зобов'язана допомогти Україні, а у січні 2023 року так вважали 62%. А от тих, хто вважає, що Польща повинна "радше допомогти" – 43%. При цьому частка поляків, які виступили проти допомоги, збільшилася до 19%.

Також йшлося, що 72% польських респондентів вважають, що, попри війну України з Росією, Польща повинна насамперед враховувати власні інтереси, а протилежної думки дотримуються лише 15%.

Зараз лише 17% поляків згодні прийняти біженців з України з можливістю розселення, а понад рік тому таких було 37%. 61% опитаних хочуть, щоб українці повернулися на батьківщину після закінчення війни.

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