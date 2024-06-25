Тимчасовий захист українців в Євросоюзі включає, зокрема, доступ до ринку праці та житла.

Триває війна в Україні проти росіян, і Рада Європейського Союзу схвалили рішення продовжити до 4 березня 2026 року тимчасовий захист для понад чотирьох мільйонів українців, які рятуються від агресивної війни Росії.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС. "День за днем Росія тероризує український народ своєю бомбардувальною війною. Ці обставини не є безпечними. Ті, хто втік від російської агресії, можуть розраховувати на нашу солідарність", - наголосила державний секретар Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь де Мур.

Як відомо, механізм тимчасового захисту запрацював 4 березня 2022 року – буквально за кілька днів після того, як російські збройні сили почали повномасштабне вторгнення в Україну. Раніше тимчасовий захист українців в ЄС мав діяти до 4 березня 2025 року.

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Рішення про подальше подовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року не змінює початкового рішення від березня 2022 року щодо категорій осіб, на яких поширюється тимчасовий захист.

Як сказано у повідомленні, тимчасовий захист забезпечує негайний і колективний захист великій групі переміщених осіб, які прибувають до ЄС і не мають змоги повернутися до своєї країни походження.

Люди, які користуються тимчасовим захистом, мають однакові права в усьому ЄС. Ці права включають проживання; доступ до ринку праці та житла; медичну допомогу; соціальну допомогу та доступ дітей до освіти.

Важливі новини - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, уряд Німеччини відхилив пропозицію керівної партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) депортувати непрацевлаштованих українських біженців. За словами урядовців, Росія щодня атакує цілі по всій Україні, де "немає безпечного місця".

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