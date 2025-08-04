Трамп підтвердив, що санкції проти Росії будуть введені.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що його спецпосланець Стів Віткофф вирушить у Росію цього тижня. Під час бесіди з журналістами він сказав, що Віткофф може відвідати Росію в середу або четвер.

"Він, можливо, поїде, думаю, наступного тижня, у середу або четвер, можливо, поїде в Росію. Вони хотіли б бачити його. Вони попросили, щоб він зустрівся, і подивимося, що станеться", - сказав Трамп.

Трамп також знову повторив, що, якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Україні до дедлайну, він запровадить санкції, однак зазначив, що росіяни добре вміють їх обходити.

Відео дня

"Санкції будуть, але, здається, вони досить добре уникають санкцій. Знаєте, вони хитрі персонажі, і вони досить добре уникають санкцій, тож подивимося, що станеться", - сказав американський президент.

Відповідаючи на запитання про те, яким буде послання Стіва Віткоффа до росіян і чи можуть вони ще уникнути санкцій, Трамп сказав, що необхідно укласти угоду, яка дасть змогу зупинити загибель людей.

Він нагадав, що нещодавно було оприлюднено дані про величезні втрати серед російських військових, а також тисячі загиблих українців.

Трамп і війна в Україні

Трамп оголосив про візит Віткоффа до Москви ще минулого тижня. При цьому посол США при НАТО Метт Вітакер заявляв, що цей візит може принести "певні результати", які наблизять закінчення війни в Україні.

Також нагадаємо, Крім того, вже 8 серпня спливає термін дії ультиматуму президента США Дональда Трампа, який він висунув Москві. Якщо Кремль не погодиться на припинення війни, Трамп пообіцяв встановити 100% мита на імпорт з будь-яких країн, які продовжують купувати російську нафту.

Вас також можуть зацікавити новини: