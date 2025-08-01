Віткофф поїде із дипломатичною місією до Москви.

Спецпосланник БСША Стів Віткофф з питань Близького Сходу незабаром відправиться знову в Москву.

Йог візит анонсував президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Білому домі.

За словами Трампа, Віткофф поїде із дипломатичною місією до Москви після завершення візиту до Ізраїлю.

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"А потім він їде до Росії, вірте чи ні", – сказав Трамп.

Глава Білого дому не уточнив, з якого питання його спецпредставник відвідає РФ, але примітно, що цей візит відбудеться напереддні введення санкцій, якими Трамп погрожував Путіну.

Візити Віткоффа в Москву

Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф регулярно відвідує Москву в рамках зусиль Трампа щодо припинення війни РФ проти України. Лише у квітні він літав туди двічі.

Пісня переговорів на початку квітня з російським диктатором Володимиром Путіним Віткофф заявив, що мирна угода щодо України передбачатиме врегулювання питання п’яти українських територій.

Тоді Трамп заявляв, що в мирних переговорах досягнуто значного прогресу.

Потім спецпредставник США відвідував Москву 24 квітня. Тоді він також зустрічався з Путіним. Після цього у візитах спецпредставника настала деяка пауза.

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