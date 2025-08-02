Трамп вірить, що нові поставки зброї створять необхідні умови для зікінчення війни.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф цими вихідними прибуде у Москву. Цей візит може принести "певні результати", які наблизять закінчення війни в Україні, заявив посол США при НАТО Метт Вітакер.

За його словами, нещодавно анонсовані додаткові поставки американської зброї Україні, які оплатять європейські країни, "створять умови" для наближення миру.

"Вже видно, що візит посланця Віткоффа до Москви цими вихідними може принести певні результати. Нам потрібно, щоб обидві сторони просто погодилися на угоду і просто припинили вбивства", – сказав Вітакер.

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Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, темпи просування російської армії на фронті залишаються високими вже три місяці поспіль. У липні найбільше української території росіяни захопили на Новопавлівському та Покровському напрямку.

Також ми розповідали, що росіяни вдаються до тактики "тотального просочування" піхотних груп і відправки диверсійних груп. Особливо активною ця тактика є на Покровському напрямку.

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