Пєсков заявив, що Росія все одно продовжуватиме війну з Україною.

Попри заяви президента США Дональда Трампа про скорочення ультиматуму російському диктатору Володимиру Путіну, Росія продовжить війну з Україною "для захисту своїх інтересів". Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу 29 липня, повідомляють російські ЗМІ.

"У Кремлі взяли до уваги заяву Трампа про скорочення термінів урегулювання в Україні і незацікавленості в контактах", - цитують Пєскова медіа.

Він наголосив, що РФ продовжить війну "для захисту своїх інтересів", хоча вона нібито "зацікавлена у мирному вирішенні конфлікту".

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Також Пєсков відповів журналістам про можливість зустрічі Трампа з Путіним, зазначивши, що це питання "як не стояло у предметному плані, так і не стоїть".

Крім того, він заявив, що процес нормалізації відносин із США сповільнився, мовляв, "Росія хотіла би бачити більшу динаміку, але для цього потрібні імпульси з обох боків".

"Москва сподівається, що процес нормалізації зі США пришвидшиться", - додав Пєсков.

Ультиматум Трампа Путіну: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 14 липня президент США заявив про намір запровадити 100-відсоткові мита проти Росії, якщо протягом 50 днів російський диктатор не погодиться припинити вогонь проти України. Крім того, Трамп пригрозив вторинними санкціями щодо тих країн, які купують російську нафту.

Уже 28 липня Трамп висловив готовність скоротити 50-денний ультиматум. За його словами, він дуже розчарувався Путіним, мовляв, було сподівання, що вдасться досягти якогось рішення, але "потім Путін виходить і починає запускати ракети в якесь місто на кшталт Києва, вбиває багато людей". Очільник Білого дому пообіцяв, що перегляне 50-денний ультиматум, адже "вже знає його відповідь".

Пізніше цього ж дня Трамп уточний новий термін для досягнення угоди з Україною. За його словами, це близько 10 або 12 днів. Він додав, що згодом стане відомо, чи переможе здоровий глузд, аби Путін погодився на мирну угоду.

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