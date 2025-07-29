Республіканці зазначили, що Трамп глибоко розчарований, що Путін водить його за ніс, тож Вашингтон готує удар.

Американські сенатори-республіканці підтримали жорсткіший ультиматум Дональда Трампа щодо Володимира Путіна, який дав Кремлю не 50, а вже 10-12 днів на мирну угоду з Україною.

Як повідомляє "Суспільне", у Сенаті вважають, що єдиний шлях змусити Путіна до миру лежить через економічний тиск і силу.

Зокрема, республіканець Джон Кеннеді порівняв взаємодію з Путіним із "годуванням акули з руки". Він заявив, що правитель РФ має "кров під нігтями" та є "м’ясником" не лише українців, а й власного народу.

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"Путін розуміє лише силу. З ним неможливо порозумітися. Єдиний спосіб змусити його до переговорів — змусити голодувати його військову машину. Ми маємо вдарити по його бюджету, зупинивши продаж російської нафти через вторинні санкції", — заявив Кеннеді.

Сенатор додав, що Путін зневажливо ставиться до США та особисто до Трампа, а раніше "брехав ще до того, як навчився говорити".

Його колега Берні Морено наголосив, що Путін "скоро дізнається", що з Трампом не можна грати в ігри. Він заяявив:

"Убивства в Україні мають припинитися. І якщо Путін хоче затягнути це чи гратися — він дізнається, що Трамп у ці ігри не грає".

Водночас сенатор Джеймс Ріш додав, що особисто спілкувався з Трампом про ситуацію. За його словами, президент США відчуває фрустрацію через дії Путіна. У Вашингтоні очікують змін найближчим часом.

Новий ультиматум Путіну - головні новини

Президент США Дональд Трамп несподівано змінив свою позицію щодо термінів мирного врегулювання війни в Україні. Він оголосив про скорочення терміну, який раніше дав Кремлю, з 50 днів до 10–12. Втім, реакція Кремля прогнозована - Москва не демонструє готовності поступатись.

Потенційна відповідь Трампа — жорсткі вторинні санкції проти покупців російської нафти, включно з Китаєм та Індією. Це може дійсно вдарити по російській економіці, однак такий крок пов'язаний із високими глобальними ризиками, зокрема для самих США, вважає CNN.

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