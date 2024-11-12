Вони також хочуть, аби європейські країни також залишили Україну без підтримки.

Радикальні трампісти хочуть скоротити американську допомогу Україні та очікують того самого від європейських країн. Про це в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera заявив Стів Бенон, радник Дональда Трампа і лідер протрампівського руху MAGA (Make America Great Again – Зробимо Америку Великою Знову).

Підкреслюючи, що він говорить саме від руху MAGA, а не від імені самого Трампа, Бенон зокрема висловив невдоволення політикою італійської прем’єрки Джорджії Мелоні, яка змінила свої в минулому досить праві погляди на дещо більш помірковані. Серед іншого він дорікнув Мелоні через її підтримку України.

"Я думаю, що її ставлення зміниться з приходом президента Трампа, який її переконає. Інакше, якщо вона справді вірить у те, що говорила останніми роками, вона має бути готова разом з іншими в Європі вкладати в це гроші, виписувати чеки розміром із промови. Ми в русі MAGA непохитні, ми хочемо урізати 100% коштів для України в Палаті представників Конгресу", – заявив Бенон.

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Визнаючи, що у руху MAGA і самого Трампа погляди можуть дещо відрізнятися, Бенон наголошує, що новообраний президент США хоче миру в Україні.

"Я не говорю за нього, але зрозуміло, що він хоче покласти край цій напіводержимості проштовхування НАТО мало не на територію Росії", – каже Бенон.

Як Трамп вчинить з Україною: що відомо

Як писав УНІАН, обраний президент США Дональд Трамп досі не дав чіткої відповіді на те, як саме він планує втілити свою обіцянку про досягнення миру в Україні. І це породжує масу припущень радикально протилежного змісту.

Наразі достеменно відомо лише те, що Трамп має намір посадити Росію та Україну за стіл переговорів у перший день свого президентства. Про заявила його прессекретарка Керолайн Лівітт.

Також ЗМІ писали, що президент Володимир Зеленський залишився задоволеним телефонною розмовою з Трампом, яка відбулася минулого тижня.

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