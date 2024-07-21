Байден привітав фон дер Ляєн із переобранням головою Єврокомісії на другий термін.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела першу після переобрання розмову з президентом США Джо Байденом. Лідери обговорювали подальшу підтримку України.

Як повідомили в Білому домі, політики обговорили також зусилля США та Євросоюзу, спрямовані на притягнення Росії до відповідальності за її війну проти України.

Крім того, Байден привітав фон дер Ляєн із переобранням головою Єврокомісії на другий термін. Вони підтвердили свою "прихильність міцним відносинам між США та ЄС і спільному подоланню найбільших світових викликів".

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Допомога Заходу Україні

Президент США Джо Байден відповів, як бачить мир для України. "Мир виглядатиме як гарантування, що Росія ніколи не окупує Україну", - сказав він. При цьому, слово "ніколи" повторив чотири рази.

Байден заявив, що США будуть твердо підтримувати Україну в її боротьбі проти Путіна, якого він назвав "жорстоким тираном". Водночас він підкреслив, що американські військові не воюватимуть в Україні.

Наприкінці минулого року Байден заявив, що треба забезпечити перемогу України у війні з РФ, щоб наблизитися до набуття членства в НАТО. Також треба, щоб усі союзники погодилися з приєднанням України.

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