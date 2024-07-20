Блінкен заспокоїв прогнозом щодо наслідків для України американських виборів / фото УНІАН, Віктор Ковальчук

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що якщо наступний президент Штатів змінить політику, то Україна зможе встояти завдяки підтримці інших союзників.

Як пише Associated Press, таким чином посадовець у своєму виступі на Аспенському безпековому форумі прокоментував можливість перемоги екс-очільника США та кандидата у президенти від республіканців Дональда Трампа на виборах у листопаді.

За його словами, будь-яка нова адміністрація повинна буде враховувати у своїх рішеннях потужну двосторонню підтримку України у Конгресі. Водночас Блінкен наголосив, що хоча кожна адміністрація здатна впроваджувати власну політику, існують ще безпекові угоди, які з Україною підписали США, ЄС та понад 20 країн світу, включно з партнерами по НАТО та Японією.

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"Якби ми відступили від цього… Підозрюю, що це можливо, але, на щастя, є ще понад 20 країн, які роблять те саме", – сказав держсекретар. 

Крім того, на його думку, що Україна йде курсом, який забезпечує, що вона "стоятиме на ногах у військовому, економічному та демократичному сенсі". 

Війна в Україні - позиція Трампа

У травні 2023 року Трамп уперше заявив, що закінчить війну в Україні за 24 години, якщо стане президентом. Згодом він продовжував повторювати це твердження під час передвиборчої кампанії.

"Я збираюся досягти врегулювання дуже швидко... У мене буде врегулювання протягом 24 годин. Стоячи перед вами сьогодні, я - єдиний кандидат, який може дати таку обіцянку. Я зможу запобігти Третій світовій війні, до якої ми наближаємося", - заявив Трамп.

Президент Володимир Зеленський критично прокоментував цю заяву.

"Питання у тому, яка ціна і хто буде платити? Я не маю на увазі, що його (Трамп, - УНІАН) ідея у тому, щоб змусити нас платити. Але якщо він хоче зробити це протягом 24 годин, простий спосіб - це змусити нас заплатити", - обурився він.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що Дональд Трамп - марнославна, самозакохана людина, і в разі його перемоги на виборах для нього відкриється небувала історична перспектива стати одним із тих президентів, який був би причетний до перемоги рівня Другої світової війни, та ще й у контексті протистояння США-Росія. 

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