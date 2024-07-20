Будь-яка нова адміністрація повинна буде враховувати у своїх рішеннях потужну двосторонню підтримку України у Конгресі.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що якщо наступний президент Штатів змінить політику, то Україна зможе встояти завдяки підтримці інших союзників.

Як пише Associated Press, таким чином посадовець у своєму виступі на Аспенському безпековому форумі прокоментував можливість перемоги екс-очільника США та кандидата у президенти від республіканців Дональда Трампа на виборах у листопаді.

За його словами, будь-яка нова адміністрація повинна буде враховувати у своїх рішеннях потужну двосторонню підтримку України у Конгресі. Водночас Блінкен наголосив, що хоча кожна адміністрація здатна впроваджувати власну політику, існують ще безпекові угоди, які з Україною підписали США, ЄС та понад 20 країн світу, включно з партнерами по НАТО та Японією.

Відео дня

"Якби ми відступили від цього… Підозрюю, що це можливо, але, на щастя, є ще понад 20 країн, які роблять те саме", – сказав держсекретар.

Крім того, на його думку, що Україна йде курсом, який забезпечує, що вона "стоятиме на ногах у військовому, економічному та демократичному сенсі".

Війна в Україні - позиція Трампа

У травні 2023 року Трамп уперше заявив, що закінчить війну в Україні за 24 години, якщо стане президентом. Згодом він продовжував повторювати це твердження під час передвиборчої кампанії.

"Я збираюся досягти врегулювання дуже швидко... У мене буде врегулювання протягом 24 годин. Стоячи перед вами сьогодні, я - єдиний кандидат, який може дати таку обіцянку. Я зможу запобігти Третій світовій війні, до якої ми наближаємося", - заявив Трамп.

Президент Володимир Зеленський критично прокоментував цю заяву.

"Питання у тому, яка ціна і хто буде платити? Я не маю на увазі, що його (Трамп, - УНІАН) ідея у тому, щоб змусити нас платити. Але якщо він хоче зробити це протягом 24 годин, простий спосіб - це змусити нас заплатити", - обурився він.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що Дональд Трамп - марнославна, самозакохана людина, і в разі його перемоги на виборах для нього відкриється небувала історична перспектива стати одним із тих президентів, який був би причетний до перемоги рівня Другої світової війни, та ще й у контексті протистояння США-Росія.

Вас також можуть зацікавити новини: