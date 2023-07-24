Після повномасштабного вторгнення РФ до України німецька влада почала думати про переозброєння своєї армії.

У Німеччині створили програму з ліквідації дефіциту боєприпасів у німецькій армії.

Голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю Spiegel заявив, що уряд ФРН виділяє 20 мільярдів євро на купівлю боєприпасів. До 2031 року, за планом уряду, дефіцит боєприпасів буде подолано.

"Без боєприпасів найсучасніші системи озброєнь не приносять користі, навіть якщо вони готові до використання на полігонах. Для нас є пріоритетом постачати боєприпаси Збройним силам Німеччини. До 2031 року ми повинні і хочемо інвестувати в боєприпаси понад 20 мільярдів євро", – зазначив Пісторіус.

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Як пише видання, роками Німеччина не фінансувала оборонний сектор належним чином. У армії німецькі солдати під час навчань застосовували тренувальні боєприпаси, а не бойові снаряди. Таким чином, Німеччина економила на власних Збройних силах. Після повномасштабного вторгнення РФ до України німецька влада почала думати про переозброєння своєї армії.

Німеччина і війна в Україні

Російське вторгнення до України 24 лютого 2022 року змусило німецькі ЗМІ дослідити стан армії ФРН. Як виявилося, німецька армія приховувала поганий технічний стан своєї бойової техніки. У січні 2023 року Крістіне Ламбрехт офіційно подала заяву про відставку з посади міністра оборони Німеччини через критику щодо дефіциту боєприпасів.

Через російську агресію Німеччина і Нідерланди об'єднали свої бригади сухопутних військ.

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