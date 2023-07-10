При цьому він сказав, що упереджений у цьому питанні.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що вони не повинні блокувати передачу Україні касетних боєприпасів Сполучені Штати Америки.

В інтерв'ю телевізійній компанії ZDF він виступив на захист рішення США, незважаючи на, що цей тип боєприпасів в Німеччині заборонений і вони проти таких поставок. "У нинішній ситуації ми не може стояти на шляху Сполучених Штатів", - сказав він.

Штайнмаєр зазначив, що упереджений у цьому питанні, оскільки підписав у 2008 році в Осло Конвенцію про касетні боєприпаси, коли був на посаді міністра закордонних справ Німеччини.

Відео дня

Поставки касетних боєприпасів Україні: хто виступив проти

Нагадаємо, 7 липня США пообіцяли передати Україні новий пакет військової допомоги. У список потрапили і касетні боєприпаси, які країна запитувала вже довгий час.

У Міністерстві оборони заявили, що касетні боєприпаси не використовуватимуть для ударів для Росії - вони потрібні тільки для деокупації українських територій.

В Іспанії, Великій Британії, Канаді та Новій Зеландії відразу заявили, що не підтримують передачу цього типу зброї.

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок в той же день сказала, що вони є учасником Конвенції про касетні боєприпаси, тому виступають проти їх поставки Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: