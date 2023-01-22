Бундесвер продемонстрував феєричну недбалість і свою неготовність до гіпотетичної війни.

Німецька армія (Бундесвер) приховувала поганий технічний стан своєї бойової техніки, що призвело до масовим поломок під час військових навчань. Про це пише німецьке видання Bild.

У грудні минулого року в Німеччині вибухнув великий скандал після того, як під час планових навчань з ладу вийшли всі 18 бойових машин піхоти Puma, які брали участь у маневрах.

Через це німцям довелося пересадити свої сили швидкого реагування на старіші БМП Marder. Крім того, через скандал під загрозою розірвання опинився контракт на поставку нових БМП Puma в Бундесвер.

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Пікантності цьому інциденту додала та обставина, що незадовго до навчань Берлін домігся прийняття "Пуми" на озброєння НАТО.

Як розповіли журналістам німецькі депутати, які брали участь в подальшому розгляді питання, вина за те, що трапилося, лежить на військовому керівництві країни, а не на виробнику бронемашин.

Так, армійське керівництво за два місяці до навчань просто забуло відправити БМП на планове техобслуговування. На самі навчання були відправлені недосвідчені механіки, які просто не були добре знайомі з цією БМП.

Як приклад наводиться вихід з ладу декількох машин через відмовву системи опалення. Як з'ясувалося, щоб повернути БМП в стрій, було достатньо просто долити технічну рідину, але в інструкції з цього приводу не було вказівок.

Поставки БМП Marder в Україну

На початку повномасштабного вторгнення в Україну Київ запросив у Берліна серед іншого і бойові машини піхоти Marder. Вони вже дещо застаріли, тому німецька армія почала відмовлятися від них на користь "Пуми". Розрахунок полягав у тому, що вже непотрібні "Мардери" німці передадуть охочіше.

Проте, про плани передати Україні БМП Marder влада Німеччини вперше заявила офіційно тільки на початку 2023 року. Була анонсована поставка 40 машин.

Строки поставки поки залишаються під питанням. Відомо лише, що це станеться у першому кварталі поточного року.

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