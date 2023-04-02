Утворюються спільні нідерландсько-німецькі сухопутні сили чисельністю близько 50 000 військовослужбовців, з яких понад 8000 солдатів будуть нідерландцями.

Нідерланди завершили інтеграцію своїх бригад сухопутних військ до складу німецької армії. Дві країни об'єднують свої військові сили на тлі посилення безпекових загроз в регіоні після вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляє сайт Міноборони Нідерландів, вже пройшла церемонія офіційної інтеграції 13-ї легкої бригади Нідерландів в структуру 10-ї танкової дивізії армії Німеччини.

"Завдяки цій співпраці ми зміцнюємо нашу бойову силу і збільшуємо спроможність діяти разом. Це сприяє зміцненню НАТО та зміцненню ЄС", – заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

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В цілому сухопутні сили Нідерландів мають три бойові бригади, дві з яких інтегрували в структуру німецького війська раніше. Тепер 13-та легка бригада армії Нідерландів, яка базується в Ойрсхоті й складається з 3000 солдатів, підпорядковуватиметься командуванню Бундесверу.

Таким чином, утворюються спільні нідерландсько-німецькі сухопутні сили чисельністю близько 50 000 військовослужбовців, з яких понад 8000 солдатів будуть нідерландцями.

Водночас інтеграція збройних сил двох країн не вплине на суверенітет армії Нідерландів. Уряди Німеччини та Нідерландів зможуть самостійно ухвалювати рішення про розміщення своїх збройних сил.

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