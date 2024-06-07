Особливо активно лобіювали проект міністерство економіки та енергетики Німеччини.

Уряд Німеччини, який очолювала Ангела Меркель, лобіював будівництво "Північного потоку – 2". Про це йдеться у розслідуванні журналіста BILD Ганса-Вільгельма Зауре.

Зазначається, що розслідувач домігся від адміністративного суду Берліна доступу до 57 000 сторінок документів про підтримку "Північного потоку – 2" владою ФРН. З'ясувалося, що в 2015 році Відомство федерального канцлера Ангели Меркель, МЗС ФРН під керівництвом Франка-Вальтера Штайнмайєра, міністерство фінансів на чолі з Вольфгангом Шойбле і міністерство економіки та енергетики Зігмара Габріеля узгодили "каталог заходів з політичного супроводу "Північного потоку – 2".

За словами журналіста, особливо активно його лобіювали міністерство економіки та енергетики. Його чиновники зустрічалися з Герхардом Шредером, керівництвом Газпрому та Nord Stream 2 AG. 2015 року Габріель провів переговори з Путіним. Тоді ж він переконував схвалити проект країни ЄС та керівництво спільноти у Брюсселі. Габріель особисто дзвонив і голові Федерального мережевого агентства ФРН, щоб воно схвалило проект.

Відео дня

Труби для німецької частини газопроводу виготовила компанія Europipe, якою володіють концерни Salzgitter AG та Dillinger Hütte. Вони перебувають у тих виборчих округах, яких у Бундестаг обиралися міністри енергетики Габріель і Петер Альтмайер. Замовлення на труби допомогло фірмам покращити фінансове становище, йдеться у статті.

Вибухи на "Північних потоках – 2"

Варто зазначити, що газопроводи "Північний потік", проходять через Балтійське море в Німеччину. Обидві нитки газопроводу "Північний потік–1", а також одна з двох ниток "Північного потоку–2" буди пошкоджені вибухами у 2022 році. Росія та Захід вказують один на одного, але кожен заперечує свою причетність.

У 2024 році Швеція і Данія відмовилася від розслідування вибухів на газопроводах "Північного потоку". А страховики "Північних потоків" заперечують, що їхні поліси забезпечують покриття газопроводів, пошкоджених вибухами у 2022 році, оскільки пошкодження було спричинено війною.

Вас також можуть зацікавити новини: