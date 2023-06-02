У ньому говориться, що потрібно припинити вогонь і сісти за стіл переговорів.

Уряд Угорщини випустило відеоролик з картою, на якій окупований Росією Крим не є частиною України.

Відео під назвою "Настав час для миру" опубліковано на YouTube-каналі угорського уряду. У ньому демонструються кадри руйнувань, а закадровий голос говорить, що зупинити їх можна тільки за допомогою "припинення вогню" і закликає сісти за стіл переговорів. Останню фотографію ілюструє зображення столу, на якому стоять прапори США, РФ і України.

"Десятки тисяч дітей залишилися сиротами, сотні тисяч будинків були зруйновані, люди були змушені покинути свою країну. Але війна триває і легко може досягти світового рівня. Досить війни. Руйнування можуть бути припинені тільки за допомогою припинення вогню. Життя можна врятувати, тільки почавши мирні переговори", - йдеться у відео.

При цьому окупований РФ Крим на карті не позначений, як частина України, а на її тлі можна побачити грибоподібну хмару.

Позиція Угорщини щодо війни

Як відомо, на офіційному рівні Угорщина не визнає окупований Крим частиною РФ. Також вони відмовилися визнати псевдореферендуми, які росіяни провели на інших окупованих територіях України.

При цьому угорський прем'єр Віктор Орбан неодноразово робив антиукраїнські заяви. Він порівнював Україну з "Афганістаном", називаючи її "нічийною землею", а також говорив, що президент РФ "не може дозволити собі програти війну".

Крім того, Будапешт виступає проти Європейський санкцій щодо РФ і блокує транш фінансової допомоги Євросоюзу Україні у 500 мільйонів євро.

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