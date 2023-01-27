У МЗС України вважають, що Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин.

Через зневажливе висловлювання прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на адресу України посла Угорщини викликали до Міністерства закордонних справ України.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у соціальній мережі Facebook з приводу інформації в ЗМІ, що під час спілкування із журналістами прем’єр-міністр Угорщини порівняв Україну із "Афганістаном" і назвав її "нічийною землею".

"Чергове зневажливе висловлювання Віктора Орбана на адресу України. Такі заяви є категорично неприйнятними. Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин, суттєво підважуючи можливість ведення подальшого діалогу між двома сусідніми країнами", - зазначає він.

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Ніколенко повідомив, що до МЗС України буде викликаний посол Угорщини для відвертої розмови. "Залишаємо за собою право вжиття і інших заходів реагування", - додав він.

Позиція Угорщини у війні

Як відомо, Угорщина відмовляється ввести санкції проти Росії, а також систематично саботує допомогу Україні.

Навесні Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Угорщина знала про підготовку нападу на Україну і навіть мала плани на частину території.

Восени Орбан прийшов на матч чемпіонату світу з футболу у шарфі з картою "Великої Угорщини", де окремі території Австрії, Сербії, Словаччини, Хорватії, Румунії та України входять у склад Угорщини.

Сьогодні у Міністерстві закордонних справ України прокоментували висловлювання прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що припинення надання Україні допомоги Сполученими Штатами Америки призведе до завершення війни.

У заяві МЗС України зазначалося, що висловлювання прем’єр-міністра Угорщини демонструють патологічну зневагу до України та українського народу, який протистоїть російській агресії, а також його власну політичну короткозорість.

Наголошувалося, що поразка України у війні, до якої Орбан непрямо закликає, призвела би до прямої загрози російської агресії для Угорщини та угорців.

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