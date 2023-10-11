В НАТО запевняють, що будуть на стороні України стільки, скільки буде потрібно.

Усі країни-члени Організації Північноатлантичного договору (НАТО) погоджуються, що Україна стане членом Альянсу у майбутньому. Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-16"), яке відбувається у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

"Ми повинні привести у дію довгострокову програму, аби забезпечити, що історія не буде повторюватися. З цього приводу, усі союзники погоджуються, що Україна стане членом НАТО", - наголосив Столтенберг.

Генеральний секретар Альянсу нагадав, що на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени усунули для України вимогу реалізації Плану дій щодо членства.

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"Ми представили програму, аби зробити Збройні сили України повністю взаємосумісними з майбутніми союзниками", - сказав Столтенберг.

Крім того, він нагадав, що було започатковано Раду Україна-НАТО, де усі країни разом з Україною є рівними учасниками.

Генеральний секретар Альянсу відзначив, що боротьба України - це боротьба НАТО, безпека України - це безпека НАТО, а цінності України - це цінності НАТО.

"Ми будемо виступати на стороні України стільки, скільки буде потрібно", - сказав Столтенберг.

Україна - НАТО

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня президент України Володимир Зеленський наголосив, що наразі Україна та країни-члени НАТО - де-факто вже союзники. На спільному із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом брифінгу у Києві президент наголосив, що членство України в Альянсі - це лише питання часу.

12 липня 2023 року лідери країн "Великої сімки" (G7, Японії, Німеччини, Великобританії, США, Канади, Франції і Італії) в рамках Вільнюського саміту НАТО погодили декларацію безпекової підтримки України. Таким чином, країни G7 започатковували процес переговорів з Україною про визначення довгострокових безпекових зобов'язань для неї.

До декларації можуть приєднатися усі країни, які бажають взяти зобов'язання щодо надання гарантій безпеки Києву.

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