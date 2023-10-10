Нові сили покликані бути повністю мирними і не будуть виводити в море нові кораблі НАТО.

Туреччина, Румунія і Болгарія обговорюють створення спільних сил для розмінування будь-яких мін, що потрапляють в їх води внаслідок війни Росії проти України.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на слова трьох чиновників, знайомих з ходом переговорів. Три члени НАТО все ще опрацьовують деталі, але можуть створити підрозділ вже в наступному місяці, за словами двох офіційних осіб, які попросили не називати їх імені, оскільки переговори були приватними.

Оскільки напади Росії на Україну стають все ближче до кордонів НАТО, альянс намагається збалансувати свою відповідь на інциденти, щоб уникнути подальшої ескалації. Від частин безпілотників до щонайменше десятка мін, що переносяться течією, війна загрожує вторгнутися на територію єдиних трьох країн НАТО, що мають прямий вихід до Чорного моря, головного торгового маршруту, змушуючи їх активізувати оборонні заходи.

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Хоча об'єднані сили з розмінування морських мін не є операцією НАТО як такою, вони стануть першим великим спільним зусиллям союзників на Чорному морі з тих пір, як президент Володимир Путін наказав вторгнутися в Україну. Це відбувається в той час, коли союзники стикаються зі все більш провокаційною поведінкою Росії в регіоні, а також з інцидентами, які здаються випадковими наслідками.

Нові сили покликані бути повністю мирними і не будуть виводити в море нові кораблі НАТО, заявили два чиновника. За словами одного з чиновників, одна з цілей місії - показати, що три країни здатні самостійно вирішити цю проблему.

Ситуація в Чорному морі - подробиці

Союзники по НАТО посилили спостереження і розвідку в регіоні з початку війни, але не морську діяльність. Туреччина послалася на міжнародну угоду, яка дозволяє прохід військових кораблів, що належать тільки Чорноморським державам, а не іншим країнам, включаючи союзників по НАТО, щоб запобігти ескалації конфлікту.

Війна Росії з Україною все більше загрожує постачанням сировини через Чорне море. Обидві країни є великими виробниками зерна, хоча Росія прагне підірвати експорт України, в той час як значна частина російської нафти проходить через морські шляхи. Протягом більше двох місяців цього року Росія перешкоджала комерційному судноплавству, оголосивши про військові навчання, які зроблять частини виняткових економічних зон Болгарії та Туреччини небезпечними для судноплавства.

Вантажне комерційне судно Kafkametler під турецьким прапором підірвалося на міні у Чорному морі біля берегів Румунії. Судно отримало незначні пошкодження, екіпаж не постраждав.

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