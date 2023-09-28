Україна та НАТО працюють над адаптованою програмою, яка визначатиме практичні кроки для досягнення нашою країною відповідності принципам та стандартам Альянсу.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наразі Україна та країни-члени НАТО - де-факто вже союзники. На спільному із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом брифінгу президент наголосив, що членство України в Альянсі - це лише питання часу, передає кореспондент УНІАН.

"Сьогодні відбулася розмова вже де-факто союзників. І це питання часу - коли Україна стане членом Альянсу. Ми робимо усе, щоб наблизити цей час", - наголосив він.

За словами Зеленського, зараз Україна вже захищає кордони НАТО.

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Президент України та генсек НАТО під час сьогоднішніх перемовин обговорили захист від російського терору, тиск на Росію та посилення українського повітряного щита.

Окремо вони обговорили ситуацію з очікуваними атаками Росії на інфраструктуру України та у зв’язку з цим - можливість постачання додаткових систем ППО державами-членами НАТО.

"Генеральний секретар погодився докласти своїх зусиль для допомоги та підтримки нас у цьому питанні, для мобілізації країн-членів Альянсу з цією метою. Нам потрібно разом пройти цю зиму, захистити нашу енергетичну інфраструктуру та життя людей", - підкреслив глава держави.

Зеленський також додав, що наразі Україна та НАТО працюють над адаптованою Національною програмою, яка визначатиме практичні кроки для досягнення Україною відповідності принципам та стандартам Альянсу.

Україна і НАТО - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг відзначив успіхи українських військових на фронті. Він наголосив, що Києву терміново потрібні подальші поставки засобів ППО, включаючи боєприпаси, запасні частини і технічне обслуговування вже наявних в українських військових систем.

Після липневого саміту Альянсу президент Володимир Зеленський заявив, що вдалося прибрати будь-які сумніви та двозначності щодо перспективи членства України в НАТО, і наша країна стане членом цієї організації.

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