Harry S. Truman зараз перебуває в Середземному морі.

Авіаносець ВМС США USS Harry S. Truman повертається додому після насиченої і тривалої місії. Він брав участь у бойових операціях проти підтримуваних Іраном хуситів і втратив три літаки внаслідок низки інцидентів.

Офіційний представник Міністерства оборони США повідомив Business Insider, що авіаносець залишив Червоне море і зараз перебуває в Середземному морі на шляху додому. Наразі невідомо, коли саме він прибуде у свій порт приписки - Норфолк, штат Вірджинія.

Раніше об'єднане командування НАТО в Неаполі повідомило, що Truman і його ударна група беруть участь у морських навчаннях у Середземному морі. Нещодавно було зафіксовано рух авіаносця на північ через Суецький канал.

Відео дня

Що відомо про місію авіаносця ВМС США

Truman прибув на Близький Схід у грудні і за наступні місяці зіткнувся з низкою інцидентів, включно з втратою трьох винищувачів F/A-18 Super Hornet, кожен з яких оцінюється приблизно в 60 мільйонів доларів.

Наприкінці грудня ракетний крейсер USS Gettysburg, що входить в ударну групу Truman, збив F/A-18 над Червоним морем. Американські військові назвали інцидент "очевидним випадком дружнього вогню". Але подробиць про це поки що небагато.

У середині лютого Truman зіткнувся з великим комерційним судном у Середземному морі, недалеко від єгипетського міста Порт-Саїд. Авіаносець зазнав пошкоджень і був направлений на американську військово-морську базу для ремонту. Цей інцидент призвів до звільнення капітана корабля.

Кілька місяців потому, наприкінці квітня, коли Truman знову перебував у Червоному морі, F/A-18 і буксирувальник впали за борт, коли літак буксирували в ангарі. Моряку довелося вистрибнути з кабіни безпосередньо перед тим, як винищувач опинився у воді. Деякі джерела повідомляють, що в цей момент корабель здійснював маневр ухилення.

Трохи більше ніж через тиждень, на початку травня, F/A-18 заходив на посадку на палубу Truman, коли обірвався товстий кабель, призначений для захоплення гака літака і його різкої зупинки. Винищувач скотився за борт. Обидва льотчики благополучно катапультувалися і були врятовані вертольотом.

Truman став одним із двох авіаносців ВМС США, які брали участь у бойових операціях проти повстанців-хуситів у Ємені в рамках багатотижневої кампанії під назвою "Грубий вершник"(Operation Rough Rider), яку адміністрація Трампа нещодавно несподівано припинила.

Вихід Truman із Червоного моря означає, що тепер у цьому регіоні залишається тільки один американський авіаносець - USS Carl Vinson. Його авіакрило включає винищувачі п'ятого покоління F-35C - стелс-літаки, спеціально розроблені для операцій з авіаносців.

Що відомо про американські авіаносці

Раніше УНІАН повідомляв, що Китай може потопити весь американський флот авіаносців за 20 хвилин. Хегсет заявив, що США "програють Китаю в кожній військовій грі", яку проводить Пентагон.

Крім того, США раніше вже виводили авіаносець із Близького Сходу. Це стосується Theodore Roosevelt. Цей крок завершив короткий багатотижневий період, протягом якого ВМС мали два авіаносці, які діяли одночасно на Близькому Сході, що є рідкісною демонстрацією сили для американських військових.

Вас також можуть зацікавити новини: