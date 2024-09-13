Приблизно місяць відразу два авіаносці США були у цьому регіоні.

Авіаносець ВМС США покинув Близький Схід цього тижня, поклавши край демонстрації сили в регіоні.

Як пише Business Insider з посиланням на американського чиновника, авіаносець Theodore Roosevelt покинув район Близького Сходу в середу ввечері. Зараз він в Індо-Тихоокеанському регіоні з двома есмінцями зі своєї ударної групи - Daniel Inouye і USS Russell.

Цей крок завершує короткий кількатижневий період, протягом якого ВМС мали два авіаносці, що діяли одночасно на Близькому Сході, що є рідкісною демонстрацією сили для американських військових. Востаннє ВМС разом мали два авіаносці в регіоні у березні 2020 року.

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Інший авіаносець Abraham Lincoln все ще працює на Близькому Сході з кількома есмінцями у своїй ударній групі. Він увійшов у регіон наприкінці серпня.

Associated Press першим повідомило про вихід "Теодора Рузвельта" з Близького Сходу, зазначивши, що авіаносець повертається до свого порту приписки Сан-Дієго.

"Теодор Рузвельт" був направлений на Близький Схід у червні, щоб прийняти поточну місію військово-морського флоту проти хуситів від ударної групи "Дуайта Д. Ейзенхауера", яка місяцями захищала торговельні шляхи в Червоному морі та Аденській затоці від ракет і безпілотників.

На початку серпня США перемістили додаткові військово-морські сили в цей район, щоб збільшити свою вогневу міць на Близькому Сході та навколо нього, щоб допомогти захистити Ізраїль та американські сили від потенційних атак з боку Ірану та його регіональних посередників. У рамках цієї операції в регіон була направлена ​​ударна група авіаносців "Лінкольн".

США також відправили підводний човен з керованими ракетами USS Georgia на Близький Схід у рамках нарощування. Раніше цього тижня представник Пентагону підтвердив, що це важке озброєне судно класу "Огайо" нарешті прибуло в регіон.

Ситуація на Близькому Сході

Раніше УНІАН повідомляв, що США перекидають більше кораблів і винищувачів на Близький Схід через погрози з боку Ірану. За даними Reuters, Вашингтон готується до того, що Тегеран виконає свою обіцянку відповісти на вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії.

Politico писав, що Адміністрація США намагається уникнути ескалації конфлікту на Близькому Сході, переконуючи Іран переглянути своє рішення про напад на Ізраїль.

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