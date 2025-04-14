Гегсет заявив, що США "програють Китаю в кожній військовій грі", яку проводить Пентагон.

У рідкісному зізнанні міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що китайські гіперзвукові ракети можуть знищити всі американські авіаносці всього за 20 хвилин.

"Поки що вся наша платформа проєктування сили - це авіаносці і можливість стратегічно проєктувати силу по всьому світу", - сказав Гегсет, пише Interesting Engineering. Глава Пентагону додав, що 15 гіперзвукових ракет Китаю "можуть знищити 10 авіаносців за перші 20 хвилин конфлікту", - додав Гегсет.

Він зазначив, що США "програють Китаю в кожній військовій грі", яку проводить Пентагон. "Китай створює армію, спеціально призначену для знищення США", - висловив упевненість Хегсет.

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Він переклав відповідальність за такий стан речей на бюрократію в країні і повільні темпи купівлі зброї на тлі зростаючої переваги Китаю.

Гіперзвукові ракети Китаю

Згідно з недавнім звітом Міністерства оборони США, технології гіперзвукових ракет Китаю значно просунулися за 20 років і стали цілком сучасними.

Раніше генеральний секретар НАТО попередив, що збільшення військового потенціалу Китаю відбувається неймовірними темпами і є прямою загрозою стабільності в усьому світі.

При цьому американське командування допускає військове протистояння з Китаєм, однак висловлює стурбованість щодо готовності США до потенційного конфлікту через величезну нестачу зброї.

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