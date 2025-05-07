Вдруге за кілька днів: США знову втратили винищувач у Червоному морі

Перед цією подією хусити "зробили постріл" в бік авіаносця, але невідомо, чи пов'язані ці події.

Американський авіаносець USS Harry S. Truman втратив вже другий винищувач F/A-18 Super Hornet трохи більше ніж за тиждень. Зараз він перебуває у Червоному морі, повідомляє CNN.

Інформовані джерела повідомили виданню, що інцидент стався під час посадки літака на авіаносець. Стався збій у гальмівній системі. Винищувач упав у море. Його місце перебування наразі не встановлене.

Зазначається, що пілот і офіцер зі систем озброєння катапультувалися. Їх підібрав рятувальний гелікоптер. І пілот, і офіцер, які перебували на борту, отримали незначні травми. Триває офіційне розслідування обставин події.

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Джерела зауважили, що 6 травня єменські хусиити "зробили постріл" у бік авіаносця США. Наразі незрозуміло, чи пов'язані ці два інциденти.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня повідомлялося, що під час різкого маневру авіаносця USS Harry S. Truman для уникнення атаки хуситівза борт упав винищувач F/A-18 Super Hornet, літак потонув.

Корабель був змушений різко змінити курс, щоб уникнути обстрілу, внаслідок маневру літак опинився за бортом і затонув. Вартість одного такого винищувача перевищує 60 мільйонів доларів.

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