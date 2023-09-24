За даними ЗМІ, аварія сталася у Малі майже відразу після зльоту.

В Африці розбився транспортний літак GIANT, пов'язаний з групою "Вагнера". Авіакатастрофа сталася через місяць після загибелі ватажка ПВК Євгена Пригожина.

Як повідомляє The Sun, літак радянської конструкції Іл-76 впав у Малі, де дислокуються війська приватної армії. На кадрах видно клуби чорного диму на місці падіння зруйнованого літака. За попередніми даними, літак розбився після зльоту.

Скільки людей на борту загинули в результаті аварії, поки невідомо. За даними "ВЧК-ОГПУ", в літаку були члени групи "Вагнера".

Водночас близькі до "Вагнера" канали спростовують, що літак належав найманцям. Grey Zone переконує, що "цей чартерний літак Іл-76 використовувався місцевими силами для перевезення вантажів різного призначення".

"Вагнер" в Африці

15 вересня аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що приватна військова кампанія "Вагнера" стикається з проблемами на африканському театрі бойових дій через напруженість з Міноборони РФ, яка триває.

Ввечері 23 серпня у Тверській області РФ впав літак, в якому перебували ватажки ПВК "Вагнера", зокрема, Дмитро Уткін та Євген Пригожин.

Після ліквідації очільників ПВК, як прогнозували західні аналітики, російський президент Володимир Путін може прагнути взяти під свій контроль великі операції "вагнерівців" в Африці та на Близькому Сході.

Напередодні стало відомо, що Міністерство оборони Росії зірвало ротацію сил "Вагнера" з Африки.

Вас також можуть зацікавити новини: