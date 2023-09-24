Зазначається, що ця ситуація вигідна для України.

У Білорусі наразі залишається близько тисячі бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнера".

Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, українська розвідка стежить, що відбувається по той бік кордону.

За словами Демченко, бойовики не затрималися на території Білорусі, що вигідно для України.

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"Як пам'ятаємо, їхня кількість коливалася в районі 6000, коли вони почали активно прибувати на територію Білорусі. За всім, що відбувається по той бік кордону і на території Білорусі, і на території Росії, пильно стежать підрозділи розвідки", - наголосив речник ДПСУ.

"Вагнерівці" у Білорусі

Члени ПВК "Вагнер" почали приїжджати в Білорусь після того, як в кінці червня влаштували заколот в РФ. Однак вже наприкінці липня, "вагнерівці" почали масово повертатися з Білорусі до Росії, оскільки кожну другу бригаду розпустили у відпустки.

Тоді ж стало відомо, що табори ПВК активно згортають.

Згодом у ЦНС повідомили, що "Вагнерівці", які відмовились від контракту з Міноборони РФ, підуть до лукашенківської ПВК "ГардСервіс". Основне завдання ПВК залучення їх для протидії опозиції у випадку несприятливого політичного сценарію для Олександра Лукашенка.

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