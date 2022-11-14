Міністр внутрішніх справ Туреччини виступив з жорсткою заявою на адресу США, звинувативши країну у фінансуванні сирійських терористів.

Влада Туреччини не прийняли співчуття посольства США у зв'язку з терактом в центрі Стамбула.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, їм відомо, де координувалася атака, передає CNN Turk.

Зазначимо, раніше турецький міністр повідомив, що цей теракт планувався в Сирії.

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"Ми не приймаємо співчуття американського посольства, ми відкидаємо їх. Годуючи терористичні райони в Кобані (Сирія - ред.) і фінансуючи їх зі свого бюджету, наш союзник розуміє, що цим порушує мир в Туреччині. Ми, звичайно, не будемо мовчати з цього приводу. Ми нікому не вороги, ми не дивимося ні на чию землю, ми нікого не зраджуємо, але більше ми не можемо терпіти ці зради", - заявив турецький міністр.

При цьому міністр заявив, що це найбільший теракт в Стамбулі за останні шість років. За його словами, тільки за цей рік турецькі правоохоронці запобігли 200 терактів.

Вибух на вулиці Істікляль у Стамбулі

У Стамбулі на пішохідній туристичній вулиці Істікляль в районі Бейоглу в неділю пролунав вибух.

Того ж дня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган засудив цей напад. Він повідомив тоді, що жертвами теракту стали шестеро людей, ще 81 постраждали. Четверо з них загинули на місці, ще двоє померли в лікарні

Глава МОЗ Туреччини Фахреттін Коджа повідомив, що п'ятеро госпіталізованих перебувають у реанімації, двоє з них у важкому стані.

Вже сьогодні поліція затримала людину, яка заклала бомбу на Істіклялі.

Як повідомив глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу, у слідства є докази, що вказують на те, що сліди атаки ведуть до Сирії.

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