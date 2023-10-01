Інцидент стався приблизно о 9:30.

В Анкарі двоє терористів організували вибух біля будівлі Головного управління безпеки МВС Туреччини.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Алі Йерлікая. "Близько 09:30 двоє терористів під'їхали до в'їзних воріт Головного управління безпеки на легкому комерційному автомобілі і здійснили вибух", - повідомив він.

За даними турецького мінстра, один з терористів підірвав себе, а інший був нейтралізований.

Також він повідомив, що в результаті вибуху були поранені двоє поліцейських. Їх госпіталізували. В даний час їхньому життю нічого не загрожує

Інші події в Туреччині

Влітку в Туреччині пролунав потужний вибух у порту. Це сталося на території порту Деріндже біля елеватора з зерном. За відомостями місцевої влади, постраждали 10 людей. Пізніше стало відомо, вибух прогримів у момент, коли розвантажувалося одне із суден. Місцева влада порахувала, що під час відвантаження зерна сталася "детонація зернового пилу".

А в листопаді минулого року на найжвавішій пішохідній вулиці Стамбула - Істікляль прогримів вибух. Того ж дня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган засудив цей напад. Він повідомив тоді, що жертвами теракту стали шестеро людей, ще 81 постраждали. Четверо з них загинули на місці, ще двоє померли в лікарні.

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