Він закликав Захід не боятися ядерних загроз Кремля.

Ядерні загрози - остання зброя, яка залишилася в арсеналі російського президента Путіна.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю CNN. "Чесно кажучи, я вважаю, що страх перед ядерною зброєю - це останній аргумент Путіна... він вичерпав всі інші аргументи", - сказав він.

Кулеба зазначив, що російська армія не здатна досягти своїх стратегічних цілей в Україні, а вертикаль влади РФ похитнулася. Однак він переконаний, що Путін занадто любить своє життя. "Захід зробить велику помилку, якщо вирішить зіграти з Путіним у гру страху перед ядерною зброєю", - додав міністр.

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Водночас Україна стурбована ситуацією на Запорізькій атомній електростанції. "Звичайно, вони не хочуть, щоб їх звинувачували в черговій ядерній катастрофі. Тому я думаю, що вони з усіх сил намагаються знайти спосіб провести її як операцію під фальшивим прапором або як щось ще, що не було б безпосередньо пов'язане з ними",-додав Кулеба.

Також міністр прокоментував заколот у Росії. За його словами, для України було очевидно, що рано чи пізно хтось кине виклик Путіну.

"Тому що ми бачили, як його сила і авторитет скорочуються, і як Росія входить в дуже складну турбулентність. Так що Пригожин просто перший, хто наважився, але я не сумніваюся, що інші так чи інакше підуть за ним", - зазначив він.

Росія готує теракт на ЗАЕС: що відомо

Нагадаємо, що електростанція перебуває під повним контролем російських загарбників з минулого березня.

У червні глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС.

Пізніше президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія вже підготувала все для теракту з викидом радіації.

25 червня Буданов заявив, що окупанти затвердили план підриву ЗАЕС. За його словами, загроза ніколи не була такою великою, як зараз.

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