Загроза застосування Росією ядерного озброєння зараз є найвищою з часів Карибської кризи.

У Сенаті США зареєстрували двопартійну резолюцію, відповідоно до якої у разі використання Росією ядерної зброї в Україні для перешкоджання контрнаступу ЗСУ, таку атаку члени Північноатлантичного альянсу мають вважати нападом на НАТО. Документ подали демократ Річард Блументал і республіканець Ліндсі Грем.

"Ми вважаємо, що ядерна зброя, використана в Україні, здійснить викид радіації на великі території у Європі, де розташовані союзники НАТО", – цитує заяву Грема на прес-конференції у Конгресі "Голос Америки". Він також повторив заяву президента США Джо Байдена, що ядерна загроза з боку РФ реальна.

За словами представника Республіканської партії розміщення російської ядерної зброї в Білорусі викликає занепокоєння і є провокативним. Ліндсі Грем наголосив, що загроза застосування Росією ядерного озброєння зараз є найвищою з часів Карибської кризи. Найкращий спосіб не допустити ядерного удару – пояснити агресору наслідки таких рішень.

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"І наше повідомлення до тих, хто оточує Путіна, що якщо ви зробите це, якщо ви виконаєте його наказ, якщо він колись його дасть, ви можете очікувати на масивну відповідь від НАТО, і ви опинитесь у війні проти НАТО", – зауважив він.

Загроза ядерного удару по Україні

20 червня президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування Путіним ядерної зброї в Україні є реальною. Заяву президента РФ про розміщення російської ядерної зброї в Білорусі американський лідер назвав абсолютно безвідповідальною.

Водночас очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов наголошує, що ядерного удару по Україні не буде. Він зауважив, що навчився оцінювати такі ризики за 9 років війни. За словами Буданова, при всій його неприязні до РФ, "ідіотів у керівництві там не так багато".

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