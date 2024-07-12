Жінка мала доступ до оборонної секретної інформації, яку за допомогою чоловіка, ймовірно, передала російським спецслужбам.

В Австралії затримали подружню пару, яка підозрюється у шпигунстві на користь РФ.

Як повідомляє Reuters, Федеральна поліція Австралії (AFP) сьогодні, 12 липня, заявила, що заарештувала подружню пару російського походження за звинуваченням у шпигунстві.

Мова про Ігоря та Кіру Корольових, які живуть в Австралії вже понад 10 років: жінка отримала австралійське громадянство у 2016 році, а її чоловік – у 2020 році. Стверджується, що 40-річна жінка, яка працювала технічним фахівцем з інформаційних систем в австралійській армії, намагалася отримати доступ до оборонних матеріалів та надіслати їх російським чиновникам.

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Зокрема, за даними ЗМІ, Корольова приїхала до Росії у відпустку, звідки зв'язалася зі своїм 62-річним чоловіком, який перебував в Австралії, і попросила увійти до її офіційного облікового запису, щоб отримати доступ до секретних матеріалів.

"Ми стверджуємо, що вони запросили цю інформацію з наміром надати її російській владі. Чи була ця інформація передана, залишається ключовим питанням нашого розслідування", - заявив на брифінгу комісар AFP Ріс Кершоу.

За даними видання, Корольови постали перед судом у Брісбені після того, як їм було пред'явлено звинувачення у підготовці до шпигунства. Фігурантам загрожує до 15 років ув'язнення.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив: усіх, хто загрожує національній безпеці країни, буде притягнуто до відповідальності. Він відмовився прямо коментувати справу Корольових, заявивши, що вона перебуває на розгляді суду.

Подружжя не подавали поки що заяву про звільнення під заставу і поміщено під варту до 20 вересня.

"Арешти відбулися після того, як Австралія у четвер представила пакет військової допомоги Україні на суму 250 мільйонів австралійських доларів (169 мільйонів доларів США) на саміті НАТО у Вашингтоні. Це найбільший пакет допомоги країні з моменту вторгнення Росії до України у лютому 2022 року", - пише Reuters.

Зазначається, що Австралія є одним із найбільших учасників підтримки України, який не входить до НАТО. Вона постачає оборонне обладнання Києву, заборонила експорт алюмінієвої руди до Росії та ввела санкції щодо понад 1000 російських фізичних та юридичних осіб.

Російські шпигуни та спецслужби

Нагадаємо, США та Німеччина зірвали російську змову з метою вбивства Арміна Паппергера, генерального директора німецької компанії Rheinmetall, яка постачає зброю в Україну. За даними західних ЗМІ, про плани Росії щодо вбивства Паппергера американська розвідка дізналася на початку цього року. Змова була одним із серії планів РФ щодо вбивства керівників оборонної промисловості по всій Європі, які підтримували військові дії України. План вбивства Арміна Паппергера був опрацьованим.

Видання The Economist випустило статтю, в якій розповідалося про те, що завдяки зміні керівника "комітетів особливого впливу", РФ змогла реабілітувати свою розвідку на світовій арені. Така зміна призвела до того, що російська розвідка стала працювати значно ефективніше.

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