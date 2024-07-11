Американським і німецьким спецслужбам вдалося зірвати ці плани РФ.

США і Німеччина зірвали російську змову з метою вбивства Арміна Паппергера, генерального директора німецької компанії Rheinmetall, яка постачає зброю в Україну. Як пише CNN, посилаючись на американських і західних чиновників, про плани Росії щодо вбивства Паппергера американська розвідка дізналася на початку цього року.

"За словами джерел, змова була однією із серії російських планів з убивства керівників оборонної промисловості по всій Європі, які підтримували військові дії України. План убивства Арміна Паппергера був найбільш опрацьованим", - пише видання.

Зазначається, що про підготовку вбивства американці поінформували Німеччину, чиї служби безпеки змогли захистити Паппергера і зірвати змову. Високопоставлений представник уряду Німеччини підтвердив, що Берлін був попереджений США про змову.

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Уже понад півроку Росія проводить диверсійну кампанію по всій Європі - від підпалів складів зі зброєю для України до дрібних актів вандалізму - щоб завадити потоку зброї із Заходу в Україну. Але розвіддані про те, що Росія готова вбивати приватних осіб, підкреслили для західних чиновників, наскільки далеко Москва готова зайти у своїй тіньовій війні, зазначає CNN.

Як пише видання, незрозуміло, чи мала намір Росія вбити Паппергера безпосередньо, чи найняти місцевого посередника.

Rheinmetall і допомога Україні

АТ "Українська оборонна промисловість" і світовий оборонний гігант Rheinmetall запустили в Україні перший цех з ремонту та виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства.

В Україні вже відновлюють німецькі бойові машини. Це відбувається в рамках спільного підприємства з німецьким концерном Rheinmetall. У планах також подальший розвиток і поглиблення взаємодії. У короткостроковій перспективі - перейти до ремонту артилерійських систем.

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