Відень став базою для російських таємних операцій, включно з фінансуванням і матеріально-технічною підтримкою вбивств, саботажу і вербування по всій Європі.

Столиця Австрії Відень став новим центром російського шпигунства в Європі після того, як європейські країни вислали 600 шпигунів-дипломатів РФ після початку війни в Україні, пише The Wall Street Journal.

"За останні два роки кількість російських державних службовців в Австрії зросла з 300 осіб більш ніж до 500, з них більше половини - дипломати і адміністратори, стверджують співробітники розвідки. За оцінками австрійських спецслужб, до половини з них працюють як шпигуни", - пише WSJ.

Так, після того, як Німеччина закрила російське консульство в Мюнхені, в якому, за словами німецьких чиновників, перебувало кілька шпигунів, російські співробітники просто переїхали в Зальцбург, австрійське місто, розташоване через кордон на сході.

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"За даними європейських чиновників і розвідників, Відень став базою для російських таємних операцій, включно з фінансуванням і матеріально-технічною підтримкою вбивств, саботажу та вербуванням у всій Європі, а також промисловим шпигунством і операціями з надання впливу", - пише видання.

Як зазначається, цій ситуації сприяє і той факт, що шпигунство в Австрії є законним, якщо воно не спрямоване проти самої Австрії.

Зокрема, російських оперативників, які перебувають у Відні, підозрюють у допомозі у вербуванні та фінансуванні російських операцій, як-от відстеження постачань західної зброї Києву в Польщі та вбивство в Іспанії пілота російського військового гелікоптера Максима Кузьмінова, який перейшов на бік України. За даними європейських розвідувальних служб, вбивцям пілота платили готівкою, наданою російськими держслужбовцями з Відня.

"За словами співробітника австрійської розвідки, Росія відправляє великі обсяги готівки в сусідні країни, такі як Литва, автошляхами. Звідти австрійські дипломати переправляють їх через усю Європу, часто в дипломатичних сумках, які не можуть бути перевірені поліцією", - зазначає WSJ.

Днями журналіст Христо Грозєв заявив, що австрійський уряд має зробити більше, щоб приборкати російське шпигунство, зазначивши, що воно проникло в австрійські установи та ділові кола.

"Австрія має інфраструктуру контррозвідки дуже маленької країни, хоча, з огляду на концентрацію шпигунів і її значення як центру для спецслужб, вона повинна мати інфраструктуру набагато більшої країни", - сказав він.

Російські шпигуни - новини

Видання The Economist випустило статтю, в якій розповідалося про те, що завдяки зміні керівника "комітетів особливого впливу", РФ змогла реабілітувати свою розвідку на світовій арені. Така зміна призвела до того, що російська розвідка стала працювати значно ефективніше.

Водночас CNN писало, що жорстоке вторгнення Росії в Україну дало американським спецслужбам рідкісну можливість завербувати шпигунів Кремля, розлючених веденням війни.

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