Позов подали від імені українців, які виїхали з країни.

У Великій Британії юридична фірма McCue Jury and Partners подала до суду на ПВК "Вагнер" від імені українців, які були змушені виїхати за кордон через війну Росії проти України.

Про це повідомляє видання iNews.

У юридичній компанії вважають, що активи ПВК можуть бути направлені для виплат репарацій жертвам злочинів, скоєних "вагнерівцями" в Україні.

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"Це перший випадок у світі, коли на "Вагнер" та їм подібних подали до суду їхні жертви", – наголосив старший партнер фірми Джейсон МакКью під час свого виступу в парламентському комітеті із закордонних справ.

За словами юриста, докази участі ПВК "Вагнер" у "змові з використанням незаконних засобів з метою терору для полегшення незаконного вторгнення в Україну" буде представлено у Високому суді Лондона.

Зазначається, що розслідування британського парламентського комітету здебільшого стосується ролі "вагнерівців" у повномасштабній війні Росії проти України. Проте в його рамках також вивчать використання Росією найманців у країнах Близькомого Сходу, Африки та Південної Америки.

Відомо, що бойовиків ПВК "Вагнер" звинувачують у звірствах і грубих порушеннях прав людини. Зокрема, йдеться про масові страти, незаконні затримання, тортури людей під час допитів і насильницьке переміщення цивільних осіб.

У юридичній фірмі також заявили, що главарю ПВК "Вагнер" Євгенію Пригожину надіслали листа, в якому його, "вагнерівців" та президента РФ Володимира Путіна звинувачують у навмисному заподіянні страждань народу України та веденні незаконної війни за допомогою тероризму.

Роль ПВК "Вагнер" у війні Росії проти України

Російська Федерація активно залучає найманців ПВК "Вагнер" на війну проти України. Відомо, що через великі втрати до лав "вагнерівців" почали рекрутувати увʼязнених. На війну відправляють навіть тиз із них, хто страждає на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема ВІЛ та гепатит C.

Раніше повідомлялося, що більшість членів російської ПВК "Вагнер" складають найманці з числа колишніх ув'язнених. Примітно, що на них припадає найбільший відсоток загиблих.

Наприкінці жовтня 2022 року бійці українського спецпідрозділу "Хорт" під час бойового завдання ліквідували заступника начальника штабу найманців ПВК "Вагнер". Військовослужбовці також "затрофеїли" зброю ліквідованого окупанта – АК-12.

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