В Україні вже виявлено полонених бойовиків з цими захворюваннями.

Російська приватна військова компанія "Вагнер" почала масово рекрутувати в’язнів російських тюрем, що страждають на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема ВІЛ та гепатит C.

Про це повідомило Головне управління розвідки України.

"Явище вже набуло масового характеру. Так, лише з однієї виправної колонії №5 в селищі Металострой Ленінградської області, до ЧВК "Вагнер" було "мобілізовано" понад 100 в’язнів з підтвердженим ВІЛ або гепатитом С. Для "маркування" інфікованих бойовиків, командування "вагнерівців" змушує їх вдягати на руку червоні браслети у випадку наявності ВІЛ, та білі - у випаду гепатиту", - інформує розвідка.

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У середовищі інших бойовиків, які змушені служити поруч з інфікованими, зростає обурення такою ситуацією. Відомо, що російські медики системно відмовляються надавати допомогу пораненим з гепатитом або ВІЛ.

В Україні вже виявлено полонених бойовиків з ВІЛ та гепатитом, які підтверджують інформацію про масове "рекрутування" інфікованих в’язнів до ЧВК "Вагнер" .

Росія вербує зеків на війну в Україну - що відомо

Як повіодмлялося, Кремль почав незаконно залучати до війни проти України своїх ув'язнених після гучної поразки під Харковом.

Як повідомлв УНІАН, станом на початок жовтня екс-ув'язнені становлять понад половину із 8 тис. бойовиків приватної військової компанії "Вагнер". Відомо, що "Вагнерівці" розстріляли вже понад 40 завербованих зеків - карали тих, хто намагався втекти у бік українських військ.

Українська розвідка пояснює рекрут зеків у Росії браком охочих воювати проти ЗСУ.

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