ПВК "Вагнер" терміново проводить підготовку кількасот додаткових найманців з числа ув’язнених для відправки у зону бойових дій.

Більшість членів російської ПВК "Вагнер" ("Ліга") складають найманці з числа колишніх ув'язнених, і на них також припадає найбільший відсоток загиблих.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"До бойових дій на території України залучено понад 8 тис. найманців ПВК "Вагнера" ("Ліга"). Більшість підрозділів наразі перебувають безпосередньо в районах вздовж лінії бойового зіткнення. Переважну частину особового складу штурмових загонів вказаної ПВК складають найманці, завербовані з числа ув’язнених", - йдеться в повідомленні.

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При цьому зазначається, що їхнє завдання – підтримка меншої за чисельністю групи досвідчених "контрактників".Більшість втрат серед "вагнерівців" припадає на колишніх ув’язнених.

"Щоб не опинитись під загрозою "кадрового голоду" і ПВК "Вагнер" терміново проводить підготовку кількасот додаткових найманців з числа ув’язнених для відправки у зону бойових дій", - додали в розвідці.

Вербування ув'язнених на війну в Україну

Кремль почав незаконно залучати до війни проти України своїх в'язнів після гучної поразки під Харковом. У вересні з'явилося відео, як "кухар Путіна" Пригожин в одній з російських колоній особисто закликав тамтешніх ув'язнених вступати до лав"вагнерівців".

Західні експерти неодноразово помічали зростаючий дефіцит живої сили у Росії. Станом на 14 жовтня в боях, за підтвердженими даними Генштабу ЗСУ, знищено вже близько 64 300 окупантів.

Українська розвідка пояснює рекрут ув'язнених в Росії браком бажаючих воювати проти ВСУ.

Експертне середовище сходиться на думці, що завербовані ув'язнені якісно не замінять кадрових військових на полі бою.

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