На цій вулиці також буде штучно контролюватись температура повітря.

У Дубаї скоро з'явиться вулиця, де люди зможуть щодня насолоджуватися прогулянками під дощем.

Як пише Khaleej Times, унікальний об'єкт простягається на один кілометр і наразі перебуває на стадії будівництва.

Дизайнери розмістили на вулиці невеликі закруглені навіси у червоно-білий горошок у французькому стилі. Температура тут буде контрольована й утримуватиметься на позначці 27 градусів Цельсія, вологість повітря становитиме 60%, а швидкість вітру досягатиме п'яти кілометрів на годину.

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В будинках на цій вулиці інтегрували систему клімат-контролю, що дозволить штучно створювати не тільки дощ, а й снігопад. Ця вулиця подарує мешканцям та гостям міста європейську атмосферу.

Для доступу до цієї вулиці потрібно буде пройти через курортний готель із рестораном. Щоб насолодитися дощовою погодою, відвідувачі повинні замовити щось із меню або забронювати номер.

Туристичний сезон 2023

Нещодавно найбільша у світі платформа для мандрівників TripAdvisor назвала головні туристичні тренди на червень-серпень 2023 року.

В свіжому звіті компанії представлені як основні тенденції майбутнього сезону, так і дані про попит на платформі Tripadvisor по конкретним країнам і результати останнього дослідження думок мандрівників з Австралії, Японії, Сінгапуру, Великобританії і США.

Головний аеропорт Ісландії Кеплавік впровадив унікальний спосіб посадки пасажирів у літак, поєднавши телетрап та автобус.

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