До топ-5 найкращих міст для віддалених працівників потрапили Лісабон, Бангкок, Мадрид, Сеул і Делі.

Столицю Португалії місто Лісабон визнали найкращим містом світу для цифрових кочівників у 2023 році.

Як пише Travel Off Path, веб-сайт ринку гнучких робочих місць Instant Offices опублікував свіжий звіт, в якому майже 80 локацій по всьому світу ранжують на предмет їх придатності для цифрових кочівників. Зокрема, враховувалися дані про доступність міста, погоду, швидкість інтернету і покриття Wi-Fi.

Топ-10 міст для цифрових кочівників у 2023 році

1. Лісабон (Португалія). Місто забезпечило собі перше місце завдяки безлічі коворкінгів, понад 7 тисяч точок доступу Wi-Fi та приголомшливій пропозиції їжі та напоїв. Теплий клімат і приморське розташування є додатковим бонусом.

Відео дня

2. Бангкок (Таїланд). Місто приваблює цифрових кочівників з багатьох причин, однією з яких є його величезна спільнота емігрантів, що полегшує спілкування та адаптацію. Бангкок може похвалитися більш ніж 15 тисячами точок доступу Wi-Fi по всьому місту, безліччю коворкінгів і доступним житлом. А ще тут неймовірно багате нічне життя на будь-який смак.

3. Мадрид (Іспанія). Вартість життя тут трохи нижча, ніж у деяких інших відомих європейських столицях. Оскільки Мадрид стає свого роду центром віддалених працівників, тут створені максимально сприятливі умови для роботи та адаптації.

4. Сеул (Південна Корея). Завдяки фантастичному громадському транспорту, чудовій інфраструктурі, суперсучасним технологіям, культурі, історії та нічному життю в цьому галасливому мегаполісі ніколи не буде бракувати розваг. Крім того, тут одна з найвищих швидкостей Інтернету в світі.

5. Делі (Індія). Місто приваблює цифрових кочівників завдяки нижчій вартості життя, ніж в інших у списку, безлічі коворкінгів та точок доступу до Wi-Fi.

6. Дубай (ОАЕ). Тут цифрові кочівники насолоджуються високим рівнем безпеки, чудовою сучасною інфраструктурою та високою якістю життя. Швидкість інтернету і кількість точок доступу до Wi-Fi в місті також на високому рівні.

7. Хошимін (В'єтнам). Дешеве житло та низькі щоденні витрати, смачна вулична їжа та чудовий інтернет – лише деякі з причин, чому місто потрапило в десятку найкращих у цьому списку. Цифрові кочівники тут можуть досліджувати захоплююче культурне місто з історією та цікавинками на кожному розі.

8. Джакарта (Індонезія). Одним з основних факторів тут є зв'язок з іншими районами Південно-Східної Азії, особливо для тих, хто хоче дослідити індонезійський архіпелаг. Хоча це не так дешево, як деякі інші згадані міста, тут все ще можна знайти вигідні та безпечні варіанти проживання для цифрових кочівників.

9. Катманду (Непал). З хорошим доступом в інтернет, дешевим житлом і доброзичливими людьми несподівано для багатьох це місто впевнено потрапило в першу десятку.

10. Роттердам (Нідерланди). Відоме як творче серце країни, це маленьке та доступне місто має безліч коворкінгів, надшвидкий Wi-Fi та чимало розваг, якими можна зайнятися у вільний час. З численними кафе вздовж вулиць і найбільшим портом Європи Роттердам завжди пропонує щось цікаве.

Як повідомляв УНІАН, раніше Хорватія, Чорногорія, Колумбія і Коста-Ріка були названі найкращими країнами для цифрових кочівників у 2023 році. Ці чотири країни пропонують прості умови отримання віз цифрових кочівників, а також можуть похвалитися хорошим кліматом, приємними цінами і багатою культурною спадщиною.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.