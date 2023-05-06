Тепер після приїзду до літака пасажири виходять з автобуса до спеціальної опалювальної галереї, а далі в комфортних умовах проходять телетрапом у літак.

Головний аеропорт Ісландії Кеплавік впровадив унікальний спосіб посадки пасажирів у літак, поєднавши телетрап та автобус.

Як повідомляє Avianews, аеропорт Рейк’явіка поставив чотири телетрапи з галереями на віддалених стоянках, які не приєднані до терміналу. Таке рішення було ухвалено для того, щоб зменшити час перебування пасажирів на відкритому просторі.

В аеропорту зазначили, що в умовах суворого клімату Ісландії посадка в літак з використанням лише автобуса є досить важкою для пасажирів. Річ у тім, що їм доводиться спочатку вийти на відкритий простір, щоб сісти в автобус, проїхати кілька сотень метрів і знову вийти на відкритий простір, щоб потрапити в салон літака.

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Тепер після приїзду до літака пасажири виходять з автобуса до спеціальної опалювальної галереї, а далі в комфортних умовах проходять телетрапом у літак.

Нові впровадження в аеропортах

25 квітня 2023 року стало відомо про те, що вперше у світі в аеропорту Гельсінкі буде відкрито магазин вживаних речей. Повідомлялося, що секонд-хенд розміститься в терміналі і буде спеціалізуватися на брендовому одязі.

У січні 2020 року в аеропорту Гельсінкі з'явилися туалети для домашніх тварин. Туалети спроектовані з урахуванням потреб собак, але ними можуть користуватися інші домашні тварини. У компанії відзначають, що подібні локації поки не стали звичним явищем в аеропортах Північної Європи, на відміну від США.

У вересні 2020 року повідомлялося про те, що в аеропорту Гельсінкі собаки будуть виявляти інфікованих COVID-19 пасажирів.

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